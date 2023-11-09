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وزارة الصحة الفلسطينية: توقف خدمات مستشفى العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

2023-11-09

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مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة: الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط المستشفى بـ 11 صاروخاً، والمستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود

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