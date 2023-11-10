المقاومة الفلسطينية: استهداف الاحتلال للمستشفيات في غزة انتهاك غير مسبوق لكل القوانين والاتفاقيات الدولية

القدس المحتلة-سانا

أوضحت المقاومة الفلسطينية أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة هدفه إيقاع العشرات من الشهداء والجرحى في انتهاك غير مسبوق لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.

وبينت المقاومة في بيان لها أن الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم سلسلة غارات عنيفة على محيط المستشفى الإندونيسي لإيقاع العشرات من الشهداء والجرحى، وبث الخوف والرعب في نفوس الأطفال، مشيرة إلى أن هذا القصف جاء بعد استهداف الاحتلال لمستشفى النصر ومستشفى الأطفال وتدمير بنك الدم في قطاع غزة، وذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يقف اليوم شاهداً على انتهاكاتٍ غير مسبوقة لكل قوانين الحروب والاتفاقيات الدولية.

وأشارت المقاومة إلى أن العدوان الذي تتعرض له مدينة جنين ومخيمها بالتزامن مع الإرهاب الفاشي على غزة، هو استمرار للحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومحاولة بائسة لاستعادة الردع المفقود الذي بددته ضربات المقاومة النوعية وحطمت كل معادلات العدو.

وطالبت المقاومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتصدي للغطرسة الإسرائيلية التي تستند إلى دعم فج من الإدارة الأمريكية، ووقف حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية ستبقى وستستمر وتتصاعد في كل ساحات فلسطين حتى انتزاع كامل الحقوق المشروعة ودحر الاحتلال.

إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي في غزة أن نحو 3 آلاف طفل من مرضى الأورام والقلب والكلى باتوا يفتقدون لمستشفى تخصصي لمتابعة احتياجاتهم الصحية، إضافة إلى حرمان 38 طفلاً مريضاً بالفشل الكلوي من خدمات غسيل الكلى في المركز الوحيد المخصص للأطفال بعد توقف المستشفى التخصصي للأطفال نتيجة نفاد الوقود جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

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