وزير الطوارئ: لبنان يشارك في إخماد حرائق ريف اللاذقية الشمالي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أن الجمهورية اللبنانية، ستشارك اليوم في عمليات إخماد الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية الشمالي، من خلال تخصيص طائرتي إطفاء مروحيتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية.

وأوضح وزير الطوارئ رائد الصالح في منشور عبر منصة اكس، أن هذه المبادرة تجسد عمق الروابط الأخوية بين بلدينا، وتعكس أهمية التضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية، مشيراً إلى أنه من المخطط أن تبدأ الطائرتان عملهما اليوم.

وتوجه الوزير الصالح بجزيل الشكر والامتنان للأشقاء في الجمهورية اللبنانية على مبادرتهم الكريمة واستجابتهم السريعة لدعم جهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية.

وتبذل فرق الإطفاء السورية وفرق من تركيا والأردن، جهوداً كبيرة للسيطرة على حرائق الغابات المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي منذ يوم الخميس الماضي في ظل تحديات كبيرة تواجهها فرق الإطفاء، تشمل الظروف المناخية القاسية، وشدة الرياح، ووعورة التضاريس وجود الألغام ومخلفات الحرب وإهمال النظام البائد للغابات وعدم وجود خطوط نار.