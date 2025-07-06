مؤتمر “سامز” يدعو بختام أعماله لبناء نظام صحي حديث في سوريا

دمشق-سانا

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الطبي الدولي الثالث والعشرين للجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”، الذي انعقد بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار “معاً لبناء النهضة الطبية والتعليمية في سوريا”.

وتضمن اليوم الختامي للمؤتمر جلسات علمية متوازية شملت مختلف التخصصات الطبية، ومنها التعليم الطبي والبحث، والصحة العقلية، والأمراض الصدرية، وطب الأعصاب، والصحة النسائية، وأبحاث ما بعد الأزمات.

وناقشت الجلسات سبل تحديث المناهج الطبية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في التعليم، إضافة إلى أهمية التعليم المرتكز على الطالب في الصحة النفسية، كما تم عرض محاضرات حول أحدث أساليب تشخيص وعلاج الربو والعقيدات الرئوية وأمراض القلب والجهاز العصبي.

وشهد المؤتمر أيضاً طرح رؤى مستقبلية لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، بما في ذلك استخدام تقنيات حديثة مثل البلوك تشين في البنية التحتية الطبية، وأهمية بناء قدرات الطب الدقيق في البيئات المتأثرة بالأزمات، والتصدي لانتشار الأمراض المعدية بعد النزاعات.

رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” الدكتور عارف الرفاعي أوضح أن المؤتمر يؤكد الالتزام بدعم القطاع الطبي في سوريا، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار بالإنسان من خلال نقل الخبرات وتنظيم ورشات ومحاضرات تعليمية لطلاب الطب والمقيمين والأطباء داخل سوريا، إلى جانب إرسال فرق طبية لتنفيذ عمليات وتقديم دعم مباشر للمستشفيات.

ولفت الرفاعي إلى أن الجمعية قدمت الدعم للقطاع الطبي، من خلال تجهيزات ومستلزمات وخبرات، وتسعى لإنشاء مراكز تخصصية وتعليمية عالية الجودة، مؤكداً استعدادها للتعاون مع وزارة الصحة والجهات الرسمية، للمساهمة في تطوير النظام الصحي ورفع جودة الخدمات، بما يتماشى مع المعايير العالمية، وجاهزيتها للمشاركة في إعادة بناء القطاع الصحي في سوريا.

وتحدّث الاختصاصي في تقويم الأسنان، الدكتور عثمان خشاب خلال محاضرته عن حالة شفة الأرنب، وأهمية التشخيص المبكر ومراحله، بما في ذلك التشخيص ما قبل الولادة ووضع خطة علاجية شاملة تشمل الجراحة وتقويم الأسنان والمعالجة النطقية، موضحاً أهمية وجود مركز متخصص ومجاني يجمع كل التخصصات اللازمة لعلاج هذه الحالات، بما في ذلك جراحون مختصون، وأطباء تقويم أسنان، وأطباء أسنان، واختصاصيو نطق، إلى جانب خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي، لضمان تقديم رعاية متكاملة وشاملة للمرضى.

بينما قدّم الاختصاصي في الأمراض الصدرية والعناية المشددة الدكتور محمد عبد الغني حمادة، محاضرة حول العقيدات الرئوية وتشخيصها وعلاجها وأهمية التشخيص المبكر لها، نظراً لارتباطها الوثيق باكتشاف سرطان الرئة في مراحله الأولى، موضحاً أن سرطان الرئة غالباً ما يتطور بصمت، دون أعراض واضحة، مما يؤدي إلى انتقاله من المراحل المبكرة إلى مراحل متقدمة بصعوبة أكبر في العلاج وإنذار أسوأ.

بدورها بينت الاختصاصية في الأمراض الداخلية الدكتورة ميسون الحريري طرق مكافحة التدخين، وانتشاره الواسع في سوريا والعالم، وما يسببه من أضرار صحية خطيرة وأنواع العلاج المتوفرة، سواء الدوائي أو السلوكي، ضمن خطة متكاملة للإقلاع عن التدخين والوقاية من آثاره، مؤكدة أهمية التعاون مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية لبناء نظام شامل لمواجهة هذه الظاهرة.

وفي جلسات طب الأعصاب ناقش إبراهيم حنفي، طالب دكتوراه في ألمانيا، خلال محاضرته التطورات الحديثة في تقنية تحفيز الدماغ العميق كعلاج فعال لحالات باركنسون، الدستونيا، والرجفان الأساسي، مشيراً إلى أن هذا النوع من العلاج غير متوفر حالياً في سوريا رغم انتشاره السريع في ألمانيا وعدد من دول العالم.

واستعرض حنفي آليات التشخيص وتوقيت إجراء الجراحة وزرع الأقطاب الكهربائية (الإلكترودات)، إضافة إلى تقنيات برمجتها الدقيقة بالاستناد إلى صور الأشعة الدماغية الخاصة بالمرضى، مؤكداً أهمية إدخال هذه التقنية في سوريا لمواكبة التطورات العلاجية العالمية.

يذكر أن “سامز” منظمة طبية إنسانية غير ربحية، تعمل على تقديم الرعاية ‏الصحية والتعليم الطبي في سوريا والدول المجاورة، بهدف دعم المجتمعات ‏المتضررة من الأزمات الإنسانية، وتأسست عام 1998 من قبل أطباء ‏سوريين أمريكيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين.‏