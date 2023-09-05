بيسكوف: لا اتفاق حول صفقة الحبوب لأنها عملية متعددة الأطراف

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول صفقة الحبوب حتى الآن لأنها عملية متعددة الأطراف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله اليوم: إنه من غير الممكن التوصل إلى أي اتفاقات محددة، لأنه إذا تحدثنا عن صفقة الحبوب فهذه عملية متعددة الأطراف، وبالنسبة للغرب فقد رفض الالتزام بالشروط والمطالب الروسية، ما يجعل استمرارها غير ممكن.

ولفت بيسكوف إلى أن الصفقة تتعلق بأطراف أخرى، وليس من الممكن الاتفاق على شيء محدد بخصوصها في سياق الاتصالات الثنائية، في إشارة إلى محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي أمس.

وكان الرئيس بوتين قال أمس خلال الاجتماع مع أردوغان: إن روسيا لن تعود لصفقة الحبوب قبل تنفيذ الغرب الشروط الروسية التي وعد بتنفيذها وكذب، كما أعرب عن استعداد روسيا للعمل على تطوير صفقة البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وفي سياق آخر نفى بيسكوف مزاعم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حول فشل مهمة حفظ السلام الروسية في قره باغ وانسحاب روسيا من جنوب القوقاز، وأكد دور روسيا الضامن لاستقرار المنطقة.

وقال بيسكوف: “لا نتفق مع تصريحات باشينيان، فروسيا جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة، ولا يمكن لها الانسحاب من المنطقة ولن تنسحب منها”، لافتاً إلى أن عدد الأرمن الذين يعيشون في روسيا أكبر من عددهم في أرمينيا نفسها، ومعظمهم وطنيون ويسهمون في تنمية روسيا”.

وأعرب بيسكوف عن تقدير روسيا للعلاقة البناءة بين البلدين، وأملها بأن تظل هذه العلاقات ضمانة للتعاون الوثيق بين الجانبين.

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