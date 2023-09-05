وزارة الداخلية تدعو أصحاب تراخيص الأسلحة إلى تجديدها

دمشق-سانا

دعت وزارة الداخلية الذين حالت ظروفهم الخاصة دون إمكانية تجديد ترخيص أسلحتهم المبادرة إلى تجديد هذه التراخيص، عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات حتى تاريخ الـ 31 من كانون الأول من العام الجاري.

وأشارت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه إلى أنها ستقوم بالإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة المذكورة.

وكانت الوزارة قد دعت في الـ 20 من آب الماضي إلى تدقيق سجلات تراخيص الأسلحة، وإبلاغ أصحاب التراخيص المنتهية للمبادرة إلى السير بإجراءات تجديد تراخيص أسلحتهم قبل تاريخ الـ 31 من كانون الأول من العام الجاري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency