توزيع مادة المازوت على مزارعي حماة لزوم حصاد القمح والشعير

حماة-سانا

وزعت مديرية زراعة حماة كمية 4.8 ملايين ليتر من المازوت على المزارعين، لتأمين الوقود لحصاد محصولي القمح والشعير.

وأوضح المهندس أشرف باكير مدير زراعة حماة في تصريح لمراسل سانا، أن الوحدات الإرشادية في المحافظة وزعت قسائم المازوت على المزارعين الذين حصلوا على 2.2 مليون ليتر مازوت بسعري المدعوم والتكلفة، لتغطية حصاد ما مساحته 46 ألف هكتار مزروعة بالقمح المروي والبعل، مع تخصيص كمية أكبر للقمح المروي.

كما تم توزيع 2.6 مليون ليتر لتغطية حصاد 88 ألف هكتار بالشعير وفق باكير، موضحاً أن عمليات جني المحصولين لا تزال مستمرة، حيث تم حصاد 52 ألف هكتار من شعير، و570 هكتار قمح.

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