تربية طرطوس: تجهيز مراكز العملية الامتحانية واتخاذ كل الاستعدادات لنجاحها

طرطوس-سانا

بلغ عدد الطلاب المسجلين في الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بمحافظة طرطوس 34651 طالباً وطالبة.

وبين مدير التربية علي شحود في تصريح لمراسلة سانا أن هؤلاء الطلاب يتوزعون على 19.940 طالباً وطالبة في شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية والشرعية)، و1.421 في الشهادة الثانوية الفرع العلمي و2772 بالفرع الأدبي، و34 في الثانوية الشرعية و2660 في الثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والفنون النسوية.

وأكد شحود أنه تم تجهيز 310 مراكز للعملية الامتحانية على مستوى طرطوس مع اتخاذ كل الاستعدادات والتحضيرات لضمان نجاح وسير هذه العملية، لافتاً إلى أنه تم إنجاز الأعمال الامتحانية المتعلقة بإصدار البطاقات الامتحانية للشهادتين سواء للطلاب النظاميين أو الأحرار، وتأمين جميع مستلزمات العملية الامتحانية وأوراق الإجابة والقرطاسية والأعمال المطبعية.

وأشار إلى أن مديرية التربية حددت لجان الاستكتاب في المركز الصحي الخاص بذوي الإعاقة وفق كل حالة صحية تم توثيقها وفق لجان الصحة المدرسية، ودعوة المكلفين بالأعمال الامتحانية قبل البدء بالامتحانات لاطلاعهم على كل التعليمات المطلوبة.

ولفت شحود إلى أنه تم توجيه دائرتي الصحة المدرسية والجاهزية وشعبة الخدمات لتجهيز المراكز الامتحانية، من الناحية الصحية والنظافة العامة والخدمية والاتصالات والتأكيد على جاهزية خطوط الهواتف الأرضية في المراكز الامتحانية تحسباً لأي طارئ.

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