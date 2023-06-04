انطلاق المسابقات الثقافية المركزية في جامعة تشرين بمشاركة فرق من الجامعات العامة والخاصة والمعاهد

اللاذقية-سانا

انطلقت في كلية التمريض بجامعة تشرين اليوم المسابقات الثقافية المركزية التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية مكتب الثقافة والفنون، بمشاركة 15 فريقاً من الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.

وأوضح المهندس عمر الجباعي رئيس مكتب الثقافة والفنون المركزي لمراسل سانا أن هذه المسابقات تتويج لمسابقات فرعية شارك فيها 5500 طالب في مراحلها الأولى، ليتأهل فريق عن كل جامعة للوصول إلى الفريق الفائز على مستوى سورية.

وبين الجباعي أن المسابقة عبارة عن أسئلة شاملة متنوعة تعتمد على الثقافة العامة، بهدف إضفاء الجانب الثقافي والمعرفي وتبادل المعلومات بين الطلاب العلمية والتاريخية والرياضية والسياسية والفكرية والأدبية.

ولفت طارق عليا رئيس فرع اتحاد الطلبة بجامعة تشرين إلى أن هذه النسخة هي الثالثة من نوعها، بعد أن بدأت في حلب مروراً بجامعة البعث، مبيناً أن التحضيرات بدأت منذ أسبوع لاستقبال الوفود المشاركة في المدينة الجامعية في اللاذقية، وتأمين الإقامة اللازمة للفرق المشاركة خلال فترة المسابقة.

واعتبر فيصل الدلي رئيس مكتب الثقافة والفنون في جامعة الفرات أن هذه المسابقات تغني ثقافة الطالب العامة ومعرفته، فيما رأت حلا إبراهيم عضو قيادة فرع جامعة دمشق لاتحاد الطلبة أن هذه المسابقات تعزز من ثقافة الطلاب وثقتهم بأنفسهم.

ومن المشاركين رأى الطلاب نسيم البخيل وحبيب أبو جهجاه وشيرين الراشد من فرق جامعة البعث والسويداء أن فكرة المسابقة ضرورية لأنه على الطلاب أن يتمتعوا بثقافة عامة كبيرة لا تقتصر على اختصاص دراستهم، منوهين بأجواء المسابقة التنافسية مع مشاركة الطلاب من شتى الجامعات، بهدف بناء الثقافة وتطوير المجتمع.

وتستمر هذه الفعالية لغاية الـ 6 من حزيران الحالي ليكرم الفريق الفائز بدرع المسابقة مع مكافأة مادية.

علاء إبراهيم

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