موسكو-سانا

أحبطت القوات الروسية محاولة ميليشيا القوميين الأوكرانيين الهجوم على المواقع الروسية المتقدمة في قرية نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة “فوستوك” التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر غوردييف لوكالة سبوتنيك اليوم: “إن مجموعة هجومية متنقلة للعدو من لواء 105 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت استكشاف مواقعنا الأمامية من جهة بلدة نوفوداروفكا، وألحقت وحدات المشاة الآلية الروسية بدعم من المدفعية هزيمة بالعدو”.

وأضاف رئيس المركز الصحفي: إن القوات الروسية دمرت السيارة التي تقل مجموعة (قوميين) خلال صدها للهجوم.

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