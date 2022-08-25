مصرع ثلاثة بالفلبين جراء العاصفة الإستوائية (ما أون)

مانيلا-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بسبب العاصفة الإستوائية (ما أون) التي اجتاحت الفلبين فيما تتجه العاصفة حالياً نحو جنوب شرق الصين.

ونقلت رويترز عن وكالة إدارة الكوارث بالفلبين قولها اليوم إن شخصين لقيا مصرعهما بسقوط شجرة في مقاطعتي كالينجا وكاجايان الجبليتين بينما غرق ثالث في مقاطعة كامارينيس سور الشرقية كما أصيب أربعة أشخاص بجروح.

ووصلت (ما أون) التي بلغت سرعتها 110 كيلومترات في الساعة إلى اليابسة في شمال شرق الفلبين الثلاثاء الماضي ما تسبب في هطول أمطار غزيرة غمرت العديد من المناطق وتسببت بحدوث انهيارات أرضية.

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