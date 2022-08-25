شق طريق زراعي بطول كيلو متر في ريف درعا الغربي

درعا-سانا

بدأت ورشات مديرية الخدمات الفنية في درعا شق طريق زراعي من بلدة العجمي في ريف المحافظة الغربي باتجاه الوادي بطول كيلو متر واحد وعرض خمسة أمتار.

رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية المهندس بركات الضماد ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الطريق الذي سينجز خلال خمسة أيام يندرج ضمن خطة المديرية وجاء تلبية لطلبات المزارعين في تسهيل الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم صيفاً وشتاء لافتاً إلى أن عملية اختيار الطرق تجري وفق أولويات الخدمة والضرورة.

وكانت مديرية الخدمات الفنية في درعا أنجزت مطلع هذا الشهر صيانة طريق زراعي في بصرى الشام بطول يصل إلى 1500 متر.

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