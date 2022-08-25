سياسي تشيكي: التهديد الحقيقي لبلدنا هو مواصلة ضخ الأسلحة إلى كييف

براغ-سانا

استبعد وزير خارجية التشيك الأسبق يان كافان احتمال وقوع صدام مسلح بين تشيكيا وروسيا مشيراً إلى أن التهديد الحقيقي لبلاده يكمن في مواصلة ضخ المزيد من الأسلحة إلى نظام كييف.

وقال كافان في تصريح اليوم نقلته وكالة نوفوستي: “تثير السخرية بعض النظريات التي تزعم بأن الجيش الروسي في حال نجاحه سيواصل تقدمه عبر كل أوكرانيا إلى سلوفاكيا ومن ثم إلى التشيك..هذه حقا نكتة غبية فعلاً ولا أعتقد أننا نتعرض لأي نوع من الخطر العسكري”.

وبخصوص قيام بلاده بتزويد أوكرانيا بالأسلحة أكد أن ذلك يقلل من القدرة الدفاعية لجمهورية التشيك نفسها.

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