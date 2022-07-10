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مصرع 59 شخصاً جراء فيضانات في باكستان

2022-07-09

إسلام أباد-سانا

لقي 59  شخصاً مصرعهم واضطر مئات الآخرين لترك منازلهم جراء فيضانات في باكستان.

ونقلت وكالة رويترز عن ضياء الله لانجوف مستشار رئيس وزراء إقليم بلوخستان لشؤون الكوارث والشؤون الداخلية قوله إن “57 شخصاً بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات في الإقليم الواقع جنوب البلاد” مضيفاً أن مئات الأشخاص اضطروا لمغادرة منازلهم بعد انهيارها كما تسببت الفيضانات بانهيار ثمانية سدود وفي إقليم خيبر بختونخوا بمصرع شخصين بينهم طفل وإصابة أربعة اخرين إضافة إلى إغراق مساحات شاسعة من  مدينة كراتشي.

وتعمل إدارة الكوارث بمؤازرة البحرية في إجلاء المواطنين من مناطقهم المعرضة لهطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

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