1645- وقوع معركة لانغبورت في إطار الحرب الأهلية الإنكليزية بين أنصار الملك تشارلز الأول وأنصار البرلمان.

1778- ملك فرنسا لويس السادس عشر يعلن الحرب على بريطانيا متحالفاً مع الأمريكيين.
1789- المستكشف الكندي ألكسندر ماكينزي يصل إلى دلتا نهر أطلق عليه اسم نهر ماكينزي.
1882- الأسطول البريطاني ينذر قائد حامية الإسكندرية بوقف عمليات التحصين وإنزال المدافع حيث رفض الخديوي توفيق هذه التهديدات.
1890- وايومنغ تنضم إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية الرابعة والأربعين في ترتيب الانضمام.
1919- الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يعرض نص معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
1925- تأسيس وكالة الأنباء الرسمية السوفييتية تحت اسم “وكالة إتار تاس”.
1940- الجمعية الوطنية الفرنسية تعلن نهاية الجمهورية الثالثة وقيام حكومة فيشي بقيادة المارشال فيليب بيتان التي قبلت بالاستسلام أمام الألمان.
1943- قوات الحلفاء تنفذ إنزالاً في صقلية معلنة بذلك بداية الحملة ضد إيطاليا في إطار الحرب العالمية الثانية.
1962- إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة.
1973- البرلمان الباكستاني يوافق على قرار يعترف فيه بدولة بنغلادش التي انفصلت عن باكستان.
1991- بوريس يلتسن يتولى رئاسة روسيا الاتحادية ليكون أول رئيس منتخب لها منذ حل الاتحاد السوفييتي.
من مواليد هذا اليوم:
1898- ثيودور إديسون مخترع أمريكي وهو الابن الثالث للمخترع توماس إديسون.
1920- أوين تشمبرلين عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959م.
من وفيات هذا اليوم:
1559- الملك هنري الثاني ملك فرنسا.
1851- لويس داغير عالم كيمياء وفنان فرنسي.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في البهاما.
عيد الجيش في موريتانيا.