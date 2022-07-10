1645- وقوع معركة لانغبورت في إطار الحرب الأهلية الإنكليزية بين أنصار الملك تشارلز الأول وأنصار البرلمان.

1778- ملك فرنسا لويس السادس عشر يعلن الحرب على بريطانيا متحالفاً مع الأمريكيين.

1789- المستكشف الكندي ألكسندر ماكينزي يصل إلى دلتا نهر أطلق عليه اسم نهر ماكينزي.

1882- الأسطول البريطاني ينذر قائد حامية الإسكندرية بوقف عمليات التحصين وإنزال المدافع حيث رفض الخديوي توفيق هذه التهديدات.

1890- وايومنغ تنضم إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية الرابعة والأربعين في ترتيب الانضمام.

1919- الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يعرض نص معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

1925- تأسيس وكالة الأنباء الرسمية السوفييتية تحت اسم “وكالة إتار تاس”.

1940- الجمعية الوطنية الفرنسية تعلن نهاية الجمهورية الثالثة وقيام حكومة فيشي بقيادة المارشال فيليب بيتان التي قبلت بالاستسلام أمام الألمان.

1943- قوات الحلفاء تنفذ إنزالاً في صقلية معلنة بذلك بداية الحملة ضد إيطاليا في إطار الحرب العالمية الثانية.

1962- إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة.

1973- البرلمان الباكستاني يوافق على قرار يعترف فيه بدولة بنغلادش التي انفصلت عن باكستان.

1991- بوريس يلتسن يتولى رئاسة روسيا الاتحادية ليكون أول رئيس منتخب لها منذ حل الاتحاد السوفييتي.

من مواليد هذا اليوم:

1898- ثيودور إديسون مخترع أمريكي وهو الابن الثالث للمخترع توماس إديسون.

1920- أوين تشمبرلين عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959م.

من وفيات هذا اليوم:

1559- الملك هنري الثاني ملك فرنسا.

1851- لويس داغير عالم كيمياء وفنان فرنسي.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في البهاما.

عيد الجيش في موريتانيا.