مدينة الأحلام .. عرض مسرحي يحاكي خيال الطفل برسائل تربوية هادفة

دمشق-سانا

حالة من البهجة والفرح عاشها جمهور مسرح الحمراء مع العرض المسرحي مدينة الأحلام الذي بدأ اليوم ضمن تظاهرة فرح الطفولة التي تقيمها وزارة الثقافة بمناسبة عيد الأضحى.

وقدمت فرقة صونا للمسرح الغنائي توليفة من الأغاني المحببة للأطفال والتي تركز على معاني المحبة والخير والسلام وتتضمن قيماً إيجابية مثل أهمية التعليم واحترام الآخرين.

وتميز العرض بقدرته على الدمج بين جمال وسحر الألوان والسينوغرافيا وتوظيف الشاشة الإلكترونية لتقديم عرض غنائي يحمل الكثير من الفرح.

وقدمت الفنانة صونا سلوكجيان ترزيان مؤسسة الفرقة رسائل تعليمية تربوية واجتماعية هادفة من على منصة المسرح باللغات العربية والإنجليزية والأرمنية.

واستطاعت الفرقة توظيف الديكور ولوحات الرقص والألوان والثياب والشخصيات الكرتونية والمهرجين والأضواء والألوان والزينة لجذب انتباه الطفل.

وكان من الملفت قدرة المغنية على الدمج بين ألوان غنائية مختلفة من تراث الرحابنة إلى أغاني الأطفال العربية والأجنبية المشهورة وباللغات المختلفة وتقديمها بشغف وحب ومهارة.

يذكر أن تظاهرة فرح الطفولة بدأت اليوم وتستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك على مسارح الحمراء والمباني والعرائس وثقافي المزة وجرمانا والقطيف.

ميس العاني

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