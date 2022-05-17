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لافروف: الغرب يحاول جر أوكرانيا للناتو وينشر أسلحة هجومية ويقيم قواعد عسكرية على أراضيها .. كييف لم تنفذ اتفاقيات مينسك وكان من واجبنا حماية مصالحنا

2022-05-17

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة كان وما زال من أهم أولوياتنا.. اقترحنا التوقيع على اتفاق يضمن أمن أوروبا لكن الغرب تجاهل ولم يف بتعهداته تجاه عدم توسع الناتو شرقاً

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