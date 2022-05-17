SCS-NET
الشريط الأخباري

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة كان وما زال من أهم أولوياتنا.. اقترحنا التوقيع على اتفاق يضمن أمن أوروبا لكن الغرب تجاهل ولم يف بتعهداته تجاه عدم توسع الناتو شرقاً

2022-05-17

انظر ايضاً

لافروف: الغرب يحاول جر أوكرانيا للناتو وينشر أسلحة هجومية ويقيم قواعد عسكرية على أراضيها .. كييف لم تنفذ اتفاقيات مينسك وكان من واجبنا حماية مصالحنا

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved