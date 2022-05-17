وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة كان وما زال من أهم أولوياتنا.. اقترحنا التوقيع على اتفاق يضمن أمن أوروبا لكن الغرب تجاهل ولم يف بتعهداته تجاه عدم توسع الناتو شرقاً