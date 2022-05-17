موسكو تؤكد أن إبعادها عن التعاون الدولي يفاقم الأزمات

موسكو-سانا

أكدت روسيا أن محاولات إبعادها اقتصادياً ومالياً ولوجيستياً عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد ستفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية وتفتت التجارة العالمية.

ونقل موقع قناة (آر تي) عن وزارة الخارجية الروسية تعليقها على بيان مجموعة السبع بالقول: “إن محاولات إبعاد روسيا اقتصادياً ومالياً ولوجيستياً عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية وتفتيت التجارة العالمية وإعاقة تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعاني من موجات متواصلة من فيروس كورونا وانتشار التضخم وتشديد السياسة النقدية للائتمان في البلدان المتقدمة”.

وأضافت الوزارة إن رفع مستوى هيستيريا العقوبات ضد روسيا لن يصبح تحت أي ظرف من الظروف عاملاً من عوامل الاستقرار أو التحفيز للاقتصاد العالمي.

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