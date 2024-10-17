موسكو: رد فعل مجلس الأمن الدولي على ما يحدث في لبنان غير كاف ومنفصل عن الواقع

موسكو-سانا

أكدت روسيا أن رد فعل مجلس الأمن الدولي على ما يحدث في لبنان “غير كاف ومنفصل عن الواقع على الأرض بسبب مساعي الولايات المتحدة لتغطية إسرائيل سياسياً”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: إن “شلل الهيئة الرئيسية لصون السلام والأمن الدوليين على خلفية انفجار غير مسبوق في الشرق الأوسط يقوض بالتأكيد سلطة مجلس الأمن”.

وكانت الوزارة أعلنت الجمعة الماضية في بيان أن “موسكو غاضبة من القصف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان”، مطالبة بالامتناع عن القيام بأعمال عدائية تجاهها.

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