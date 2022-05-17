شولتس: هدف الغرب في أوكرانيا عدم انتصار موسكو

برلين-سانا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن هدف الغرب في أوكرانيا عدم خروج موسكو منتصرة.. ووضع أي أهداف أخرى سيكون خطأ على ضوء أن روسيا قوة نووية.

وقال شولتس في تصريح لقناة (ار تي ال) الألمانية: “علينا أن نقلق حيال تصعيد الحرب في أوكرانيا لكن هذا لا ينبغي أن يشلنا ويجب أن نكون قادرين على اتخاذ قرارات معقولة وواعية وجريئة وذكية للغاية”.

وأضاف شولتس إن أهداف الغرب في أوكرانيا عدم خروج روسيا منتصرة من هذا الصراع لكن تحديد أهداف أخرى سيكون خطأ في ضوء حقيقة أن روسيا قوة نووية.

وسبق أن أكد شولتس أهمية استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية سلمية بسرعة للأزمة في أوكرانيا.

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