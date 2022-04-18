إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرات في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات عدة في الضفة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المظاهرات التي نظمها نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني بمدن الخليل وبيت لحم وأريحا بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح بينهم طفل والعشرات بحالات اختناق.

وعلى صعيد متصل اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً أثناء مروره قرب أحد حواجزها في مدينة القدس المحتلة.

ولا يزال 4450 أسيراً بينهم 160 طفلاً و32 سيدة محتجزين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الذي تشن قواته حملة اعتقالات واسعة بحق الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency