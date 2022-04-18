الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 44 موقعاً عسكرياً أوكرانياً وأسقطت طائرتين اليوم

موسكو – سانا

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في منطقة خاركيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريح صحفي مساء اليوم إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في الجو بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في منطقة خاركيف وطائرة بدون طيار في منطقة بافلوغراد.

وأضاف كوناشينكوف إن الطيران العملياتي التكتيكي دمر خلال اليوم 44 منشأة عسكرية أوكرانية بينها موقعان للقيادة ونظام دفاع جوي من طراز أس 300 وثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية و23 موقعا لتجميع الأفراد والمعدات العسكرية في مناطق نوفوسيلوفكا وروبيجني وأوغلدار وبوباسنايا وبريشيب وغوساريفكا.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية أصابت 113هدفا للجيش الأوكراني خلال النهار منها أربع مراكز قيادة وأربع بطاريات مدفعية ومستودعين للوقود وزيوت التشحيم و 103 مناطق تمركز للقوات الأوكرانية والكتائب النازية.

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