الشيخ قاسم يدين اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى

بيروت-سانا

أدان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه منوهاً في الوقت نفسه بنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.

وقال الشيخ قاسم في كلمة اليوم: “فلسطين الشرف والمقاومة هي التي يقاتل أبناؤها كلهم في الميدان وهؤلاء يشرفون العالم” مستنكراً عدم قيام الولايات المتحدة والغرب الإمبريالي بإدانة وشجب الاعتداءات والمجازر الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين.

وأضاف قاسم: “إن الأمم المتحدة وأمريكا وكل الدول الغربية يمثلون أبشع مظاهر الظلم ودعم الاحتلال والعدوان” مجدداً التأكيد على أن المستقبل للمقاومة وأصحاب الأرض والحق.

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