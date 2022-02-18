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طلبتنا في مصر ينظمون بطولة رياضية تحت شعار (الولاء والوفاء للوطن)

2022-02-18

القاهرة-سانا

أقام الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع مصر بطولته السنوية لكرة القدم تحت شعار “الولاء والوفاء للوطن” عبر خلالها طلبتنا عن وفائهم لوطنهم وتضامنهم معه بوجه المؤامرات.

وقال الدكتور عبد الله الجنيد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع مصر في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة أن الطلبة السوريين في مصر يسعون دائما لتمثيل وطنهم خير تمثيل ورفع رايته في كل المحافل والفعاليات مشيراً إلى أنهم ينتظرون دورهم في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية على سورية.

يشار إلى أن البطولة شاركت فيها ثلاثة فرق تحت مسميات “حطين والجيش والاتحاد” تشبها بأسماء الأندية السورية المعروفة وأحرز لقبها فريق حطين.

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