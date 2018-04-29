التوصل إلى اتفاق لإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك وتحرير المحاصرين في كفريا والفوعا

دمشق-سانا

أفاد مراسل سانا الحربي بالتوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والدولة السورية.

وأشار المراسل الحربي إلى أن الاتفاق ينص على خروج إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين، مبينا أن المرحلة الأولى في الاتفاق سيتم فيها تحرير 1500 من أهالي كفريا والفوعة المحاصرين.

وذكر مراسل سانا أن الاتفاق يقضي أيضاً بتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال، ويبدأ تنفيذ الاتفاق فجر يوم الاثنين على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.

يتبع…