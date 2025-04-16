وزير التجارة التركي يزور سوريا غداً برفقة فعاليات اقتصادية لتطوير علاقات التعاون بين البلدين

أنقرة-سانا

يعتزم وزير التجارة التركي عمر بولاط زيارة سوريا غداً، برفقة وفد من رجال أعمال ورؤساء غرف واتحادات تركية، لإجراء مباحثات لتعزيز التعاون في التنمية الاقتصادية السورية خلال المرحلة الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر في وزارة التجارة التركية قولها اليوم: إن الوزير بولاط يبحث في دمشق غداً، تطوير التواصل والعلاقات بين الفعاليات الاقتصادية في تركيا وسوريا، وزيادة التنسيق بين المؤسسات، استعداداً لبناء سوريا الحرة، إضافة إلى قضايا التعاون بمجالات التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والتمويل والمصارف والعقود والطاقة.

ولفتت المصادر، إلى أن الوزير بولاط سيعقد في دمشق اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع كل من وزراء الاقتصاد، والمالية، والنقل، ومدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.