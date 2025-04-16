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باريس سان جيرمان وبرشلونة يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

2025-04-15

لندن وبرلين-سانا

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني إلى الدور نصف النهائي، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء تأهل باريس سان جيرمان للدور نصف النهائي، رغم خسارته أمام مضيفه أستون فيلا الإنكليزي 2-3 في لقاء الإياب الذي أقيم بينهما اليوم ضمن الدور ربع النهائي مستفيدا من فوزه ذهاباً 3-1.

فيما تأهل برشلونة للدور ذاته رغم خسارته أيضاً أمام بروسيا دورتموند الألماني 1-3 مستفيداً من فوزه ذهاباً برباعية نظيفة.

ويلتقي غداً في إياب ربع النهائي ريال مدريد الإسباني مع أرسنال الإنكليزي وفي المباراة الثانية انتر ميلان الإيطالي مع بايرن ميونيخ الألماني.

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