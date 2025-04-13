وزير السياحة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإسبانية التعاون ‏السياحي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير السياحة مازن الصالحاني مع القائم بأعمال السفارة ‏الإسبانية بدمشق أنطونيو غونزاليس سابالا آفاق تعزيز التعاون بين ‏البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع السياحي.‏

وخلال اللقاء الذي عقد بين الجانبين في مبنى الوزارة اليوم، أشار الصالحاني إلى ‏أن هناك اتفاقيات سابقة مع إسبانيا في مجال السياحة، سيتم العمل على ‏تجديدها.‏

من جانبه، أبدى غونزاليس سابالا استعداد بلاده لدعم قطاع السياحة في ‏سوريا، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تنسيق جولات سياحية بين ‏البلدين.‏

حضر اللقاء معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج، ومديرة مديرية ‏التخطيط والتعاون الدولي المهندسة عهد الزعيم.‏

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