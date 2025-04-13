وزير السياحة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإسبانية التعاون ‏السياحي بين البلدين

دمشق-سانا
بحث وزير السياحة مازن الصالحاني مع القائم بأعمال السفارة الإسبانية بدمشق أنطونيو غونزاليس سابالا آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع السياحي.
وخلال اللقاء الذي عقد بين الجانبين في مبنى الوزارة اليوم، أشار الصالحاني إلى أن هناك اتفاقيات سابقة مع إسبانيا في مجال السياحة، سيتم العمل على تجديدها.
من جانبه، أبدى غونزاليس سابالا استعداد بلاده لدعم قطاع السياحة في سوريا، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تنسيق جولات سياحية بين البلدين.
حضر اللقاء معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج، ومديرة مديرية التخطيط والتعاون الدولي المهندسة عهد الزعيم.
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