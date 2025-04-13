مدير مديرية أمن دمشق: داهمت وحداتنا موقعاً تتحصن فيه مجموعة خارجة عن القانون في منطقة مساكن برزة بدمشق وتم القبض على عدد من المطلوبين

دمشق-سانا

قال المقدم عبد الرحمن الدباغ مدير مديرية أمن دمشق: إنه بناءً على معلومات وردتنا حول تواجد مجموعة خارجة عن القانون في منطقة مساكن برزة بمدينة دمشق، تم التحقق من صحة هذه المعلومات ومتابعة تحركات أفراد الخلية، وعلى إثر ذلك، نفذت وحداتنا الأمنية عملية مداهمة للموقع الذي تتحصن فيه المجموعة.

ووفق قناة وزارة الداخلية على التلغرام، أضاف المقدم الدباغ: إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، وضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، وكانت معدة للاستخدام في أعمال تهدف إلى ترويع المواطنين الآمنين، وستتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ونيل جزائهم العادل.

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