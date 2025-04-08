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وقفة احتجاجية في القنيطرة تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية

2025-04-08

القنيطرة-سانا

شهدت ساحة قصر الضيافة بمدينة السلام في محافظة القنيطرة اليوم وقفة تحت شعار “باقون هنا”، احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ورفضاً لحرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة.

وأكد المشاركون في الوقفة على تمسكهم بحقهم بالثبات والصمود على أرضهم، مثمنين تضحيات الشهداء الذين ارتقوا خلال مواجهتهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توغله الأسبوع الماضي في الريف الغربي لمحافظة درعا.

وحمل المشاركون لافتات تؤكد على رفض حرب الإبادة، وعلى دعم الشعب الفلسطيني بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

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