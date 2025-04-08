القرعة تضع منتخب سوريا للرجال بكرة السلة بالمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا 2025

الرياض-سانا

وضعت قرعة كأس آسيا لكرة السلة في السعودية 2025، التي تم السحب عليها اليوم في الرياض، منتخب سوريا الوطني للرجال بكرة السلة بالمجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان وإيران وغوام.

وضمت المجموعة الأولى أستراليا ولبنان وكوريا الجنوبية وقطر، أما المجموعة الثالثة فجاء ضمنها السعودية والصين والأردن والهند، فيما يلعب بالمجموعة الرابعة نيوزيلندا والفلبين والصين تايبيه والعراق.

وكان منتخبنا لكرة السلة تأهل إلى النهائيات الآسيوية بحلوله بالمركز الثاني، في ختام التصفيات ضمن المجموعة السادسة.

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