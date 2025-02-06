بدء تسليم هويات مؤقتة لمن سووا أوضاعهم بالسويداء ‏

السويداء-سانا ‏

بدأت في محافظة السويداء اليوم، عمليات تسليم الهويات المؤقتة، لعناصر وصف ‏الضباط والضباط ‏والعمال المدنيين، التابعين لوزارة الداخلية في عهد النظام البائد، ‏ممن تمت تسوية أوضاعهم.‏

وأوضح المكلف بتسيير قيادة ‏شرطة المحافظة العميد طلال العيسمي لمراسل ‏سانا، أنه سيتم خلال الأيام الأربعة القادمة، تسليم الهويات لـ 2200 عنصر ‏سواء من المحافظة، أو من باقي المحافظات القائمين على رأس عملهم، ‏وبواقع 500 هوية يومياً.‏

وبين العيسمي، أن عملية تسليم الهويات قد تمدد مراعاةً لظروف الطقس، أو لإجراء تعديل على بعض الهويات، التي يظهر فيها خطأ ‏تقني أو بياني، لافتاً إلى أن عملية استلام الهويات تتم في المركز الثقافي ‏بالمدينة، وتسير بشكل جيد وميّسر.‏

يشار إلى أن عملية التسوية، انطلقت في العشرين من الشهر الماضي، وأن ‏الهوية المؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، وتخول صاحبها التحرك بسهولة وأمان في ‏جميع المحافظات.‏

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