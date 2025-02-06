بدء تسليم هويات مؤقتة لمن سووا أوضاعهم بالسويداء ‏

السويداء-سانا
بدأت في محافظة السويداء اليوم، عمليات تسليم الهويات المؤقتة، لعناصر وصف الضباط والضباط والعمال المدنيين، التابعين لوزارة الداخلية في عهد النظام البائد، ممن تمت تسوية أوضاعهم.
وأوضح المكلف بتسيير قيادة شرطة المحافظة العميد طلال العيسمي لمراسل سانا، أنه سيتم خلال الأيام الأربعة القادمة، تسليم الهويات لـ 2200 عنصر سواء من المحافظة، أو من باقي المحافظات القائمين على رأس عملهم، وبواقع 500 هوية يومياً.
وبين العيسمي، أن عملية تسليم الهويات قد تمدد مراعاةً لظروف الطقس، أو لإجراء تعديل على بعض الهويات، التي يظهر فيها خطأ تقني أو بياني، لافتاً إلى أن عملية استلام الهويات تتم في المركز الثقافي بالمدينة، وتسير بشكل جيد وميّسر.
يشار إلى أن عملية التسوية، انطلقت في العشرين من الشهر الماضي، وأن الهوية المؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، وتخول صاحبها التحرك بسهولة وأمان في جميع المحافظات.
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