الأمن العام بحماة يقبض على أفرادٍ ادعوا أنهم متطوعون أرسلتهم مديرية التنمية

حماة-سانا

قبضت إدارة الأمن العام في محافظة حماة على أفراد فريقٍ تطوعيٍّ مزيف، ادعوا تقديم دورات مجانية في الدعم النفسي، والإسعافات الأولية بمدينة محردة وقرية شيزر.

وأوضحت المحافظة في قناتها الرسمية على تلغرام أن الفريق زعم أنه مرسلٌ من مديرية التنمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وبعد انتهاء الدورة، عرض دورة تأهيل عبر الإنترنت مقابل 125 دولاراً، مع وعدٍ بشهادات توظيفٍ للناجحين، لكنّ المتدربين اكتشفوا أن الأسماء المستخدمة وهمية، وتبين لاحقاً أن المديرية لم ترسل أي فريق.

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