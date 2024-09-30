30 أيلول 1958 – الاتحاد السوفييتي يستأنف أبحاثه النووي

دمشق-سانا

1895 – الفرنسيون يحتلون عاصمة مدغشقر “أنتاناناريفو”.

1896 – التوقيع على اتفاقية فرنسية إيطالية تنازلت فيها إيطاليا عن مطالبها وأطماعها في تونس.

1938 – التوقيع على معاهدة ميونخ، والتي رضخ فيها رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوار دلادييه لمطالب أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.

1947 – انضمام باكستان والمملكة المتوكلية اليمنية إلى الأمم المتحدة.

1958 – الاتحاد السوفييتي يستأنف أبحاثه النووي.

1966 – استقلال بوتسوان.

1991 – انقلاب عسكري يطيح بالرئيس جان برتران أريستيد في هاييتي.

1992 – جوزيه إدواردو دوس سانتوش يتولى رئاسة أنغولا.

1993 – مقتل أكثر من 20000 شخص في زلزال بولاية ماهاراشترا جنوب غرب الهند بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر.

1999 – وقوع حادث نووي بمصنع معالجة اليورانيوم في توكايمورا شمال العاصمة اليابانية طوكيو.

2012 – الفيضانات تشرد 15 ألف شرق نيجيريا.

من مواليد هذا اليوم:

1870 – جن بيرين، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1926.

1928 – إيلي فيزيل، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1986.

1951 – باري مارشال، طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005.

من وفيات هذا اليوم:

1990 – باتريك وايت، أديب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1973.

1994 – أندريه لووف، عالم أحياء دقيقة فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.

أعياد ومناسبات:

اليوم الدولي للترجمة.

عيد الاستقلال في بوتسوانا.