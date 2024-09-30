6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال دير البلح وبيت لاهيا

القدس المحتلة-سانا

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال مدينتي دير البلح وبيت لاهيا في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41595 فلسطينياً وإصابة 96251 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء ولا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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