الهلال الأحمر الإيراني يدعو لإنشاء صندوق مالي دولي لتقديم المساعدات للفلسطينيين

طهران-سانا

دعت جمعية الهلال الأحمر الإيراني إلى إنشاء صندوق مالي دولي لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، ولاسيما في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشار رئيس الجمعية بير حسين كوليوند في كلمة له اليوم خلال المؤتمر الإنساني الدولي لدعم فلسطين في طهران إلى أنه تمت مناقشة مواضيع تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة وإنشاء صندوق مالي مشترك لهذا الغرض، فضلاً عن كيفية استخدام الدبلوماسية الإنسانية لوقف العدوان على القطاع المحاصر.

وأكد كوليوند على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي لدعم غزة، مشدداً على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومن بينها حصاره لقطاع غزة واعتداءاته المتكررة على المستشفيات ومخططاته للتهجير القسري للفلسطينيين.

كما ندد كوليوند باعتداءات الكيان الصهيوني على عناصر الإغاثة والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، مبيناً أن هذا الأمر يعد انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، ويتطلب تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني المحتل في المحافل الدولية.

يشار إلى أن المؤتمر الإنساني الدولي لدعم فلسطين الذي تستضيفه طهران يهدف إلى التنسيق مع منظمة الصليب الأحمر لإيجاد قنوات دولية لإرسال المساعدات الفورية إلى غزة، وتفعيل وقف العدوان على القطاع وإنشاء صندوق دولي طارئ لدعم الفلسطينيين.

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