باكستان تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”

إسلام أباد-سانا

استنكرت باكستان تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ما أسماه “رؤية إسرائيل الكبرى”، مجددة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس.

وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات الاحتلال الإسرائيلي إزاء إقامة ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، ومخططات التهجير القسري لفلسطينيي غزة.

وطالبت الخارجية دول العالم برفض انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، ومخطط توسيع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل وقف الجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها بحق الفلسطينيين.

وكان نتنياهو، أعرب في مقابلة تلفزيونية مؤخراً عن ارتباطه بما أسماه “رؤية إسرائيل الكبرى”، زاعماً أنها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، ما أثار رفضاً عربياً ودولياً واسعاً، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة برمتها.