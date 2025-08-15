الداخلية السورية: العلامة التجارية لعبوات معجون الطماطم لا علاقة لها بالمواد المخدّرة

دمشق-سانا

أكد المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، أن العلامة التجارية لعبوات معجون الطماطم التي ضُبطت بداخلها مواد مخدّرة لا علاقة لها نهائياً بالمضبوطات، موضحاً أن أفراد شبكة التهريب قاموا بإخفاء كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل عبوات مخصصة للمواد الغذائية؛ بهدف التمويه والإفلات من الرقابة.

وأوضح المكتب في بيان اليوم، أن إدارة مكافحة المخدرات تواجه العديد من التحديات، لعلّ أبرزها لجوء المهربين إلى استغلال الشحنات القانونية لتهريب المواد المخدرة الممنوعة، بما في ذلك استخدام عبوات المواد الغذائية المشروعة، وإخفاء المخدرات بداخلها في محاولة للتمويه وخداع الأجهزة الأمنية.

وكان فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا، ضبط مطربانات مخصصة لتخزين المواد الغذائية، كانت تحتوي على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، وذلك عقب تنفيذ كمين محكم وتمت مصادرة الكمية؛ تمهيدًا لإتلافها وفق الأنظمة والقوانين.