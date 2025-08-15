معاون وزير الطاقة يبحث في أضنة توريد قساطل متطورة لتعزيز شبكات المياه في سوريا

دمشق-سانا

زار معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، معمل شركة “سامسون ماكينة” في مدينة أضنة التركية، المتخصصة في صناعة قساطل الفونت المرن (Ductile Iron)، وذلك في إطار التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية لشبكات المياه.

وأوضحت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام، أن الوفد تعرف خلال الجولة على أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات المعتمدة في تصنيع القساطل وفق المواصفات العالمية، والتي تتيح لها العمل بكفاءة عالية في شبكات نقل وتوزيع المياه، بما يضمن عمراً تشغيلياً طويلاً وقدرة على مقاومة الضغوط العالية.

وبحث الوفد مع إدارة الشركة، سبل التعاون المستقبلي في مجال توريد هذه القساطل للمشاريع المائية في سوريا، بما يسهم في رفع موثوقية الشبكات وتحسين خدمات إيصال المياه.