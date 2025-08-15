وزير الطوارئ يتفقد عمليات إخماد الحرائق في ريف حماة

حماة-سانا

تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم، عمليات إخماد الحرائق المندلعة في ريف حماة الغربي.

واطلع الصالح خلال الجولة على الجهود المبذولة لمنع امتداد النيران إلى المنازل وخاصة في بلدة شطحة، كما تفقد فرق الدفاع المدني والإطفاء واطلع على احتياجاتهم، إضافة إلى عملية تقييم حجم الأضرار.

وتستمر الجهود لإخماد الحرائق في ثلاثة محاور رئيسية، هي: قرية عناب التي امتدت النيران منها باتجاه أحراج شطحة، حيث وصلت إلى البلدة واحترق عدد من المنازل، فيما أخلت فرق الطوارئ الأهالي في المنازل القريبة من النيران، إضافة إلى محوري عين الكروم – طاحونة الحلاوة – أبو كليفون، وفقرو – التمازة، إذ استطاعت الفرق بمساعدة الأهالي وقف تمدد النيران، لكن الحرائق ما زالت مستمرة في عدة بؤر في الجبال شديدة الوعورة ويتم العمل لمحاولة عزلها.