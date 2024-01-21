بمشاركة سورية… انطلاق أعمال قمة الجنوب الثالثة في العاصمة الأوغندية كمبالا

كمبالا-سانا

انطلقت اليوم أعمال قمة الجنوب الثالثة في العاصمة الأوغندية كمبالا بمشاركة الجمهورية العربية السورية، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة.

وجرى خلال افتتاح أعمال القمة تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين من كوبا إلى أوغندا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة له على وجوب تحمل دول الشمال مسؤولياتها في دعم دول الجنوب، وخاصة في مجال الحد من الفقر والمساعدة على النمو، ووفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها فيما يتعلق بالتغير المناخي والاحترار العالمي والتعويضات.

وأشار غوتيريش إلى التحديات الجديدة التي تواجه دول الجنوب، بما فيها تلك الناجمة عن تغير المناخ وما يتبعه من كوارث طبيعية تلقي بآثارها على الاقتصادات وتزيد معاناة الشعوب، إلى جانب أزمة الطاقة والأمن الغذائي والتحديات المرتبطة بالفجوة الرقمية وأزمة الديون.

وشدد غوتيريش على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية والذي فشل في دعم الدول النامية وتوفير شبكة أمان لها، معتبراً أن قمة المستقبل التي سيتم عقدها في نيويورك في أيلول القادم تمثل فرصة تاريخية لإصلاح وإنعاش العمل الدولي متعدد الأطراف.

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال غوتيريش: “إن “إسرائيل” تسببت بنشر دمار هائل في قطاع غزة، وقتل الفلسطينيين هناك على نطاق لم يسبق له مثيل بمن في ذلك أشخاص من موظفي الأمم المتحدة”، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لمنع اشتعال منطقة الشرق الأوسط برمتها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc