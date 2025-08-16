جهود مكثفة لمحاصرة الحرائق في ناعور جورين بريف حماة رغم تحديات التضاريس والرياح

حماة-سانا

تواصل فرق إطفاء الدفاع المدني السوري وأفواج إطفاء الحراج، وبمساندة كبيرة من الأهالي، جهودها للسيطرة على الحرائق المشتعلة في محيط قرية ناعور جورين بريف حماة الغربي، والتي تُعد المحور الأصعب مساء اليوم، في ظل صعوبات ناجمة عن طبيعة المنطقة الجبلية واشتداد سرعة هبات الرياح.

وأوضح الدفاع المدني السوري في قناته على تلغرام أن الفرق، بالتعاون مع الفرق الهندسية من وزارة الزراعة، تعمل على فتح طرقات وخطوط نار لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية، وسط استمرار عمليات التبريد في البؤر التي تمت السيطرة عليها.

ويأتي ذلك في سياق سلسلة حرائق اندلعت منذ منتصف ليلة 12 آب الجاري في عدة مواقع بريف حماة الغربي، حيث بدأت النيران بالاشتعال في أحراج قرى عناب وشطحة وأبو كليفون، قبل أن تمتد إلى مناطق أكثر وعورة مثل ناعور جورين، مدفوعة برياح قوية وارتفاع في درجات الحرارة.

وقد تمكنت فرق الإطفاء خلال الأيام الماضية من السيطرة على عدة محاور، فيما استمرت الجهود في المواقع الأكثر صعوبة بمشاركة مؤازرات من محافظات أخرى.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تفقد اليوم عمليات إخماد الحرائق المندلعة في ريف حماة الغربي، واطلع على الجهود المبذولة لمنع امتداد النيران إلى المنازل وخاصة في بلدة شطحة، كما تفقد فرق الدفاع المدني والإطفاء واطلع على احتياجاتهم، إضافة إلى عملية تقييم حجم الأضرار.