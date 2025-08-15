بريطانيا: مستمرون بدعم جهود تطهير الأراضي السورية من الألغام

لندن-سانا

أكدت بريطانيا أنها مستمرة بدعم الجهود المبذولة لتطهير الأراضي السورية من الألغام.

وحذرت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو في تدوينة عبر منصة X اليوم، من أنه “من المتوقع أن تسجل سوريا هذا العام أعلى عدد من الضحايا المدنيين للألغام الأرضية في العالم”.

وأشارت سنو إلى أن بريطانيا تدعم العمل الذي تقوم به المجموعة الاستشارية للألغام (Mines Advisory Group) MAG في تطهير الأراضي السورية من الألغام، ومساعدة المجتمعات على إعادة البناء، وتمكين النازحين السوريين من العودة الآمنة إلى منازلهم.

يشار إلى أن MAG واحدة من المنظمات البريطانية الرئيسة في مجال إزالة الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والقنابل غير المنفجرة من المناطق المتضررة من الحروب، وحصلت مؤخراً على جائزة هيلتون الإنسانية، وهي أكبر جائزة إنسانية سنوية في العالم.

وتشكل مخلفات الحرب والألغام التي زرعها النظام البائد تهديداً خطيراً طويل الأمد على حياة ‏المدنيين، وتعمل سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على إزالتها لتمكين المهجرين من العودة إلى منازلهم.