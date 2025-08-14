إدارة الهجرة التّركية: 411 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ كانون الأول الماضي

أنقرة-سانا

كشفت إدارة الهجرة التّركية أنّ أكثر من 411 ألف سوري عادوا إلى بلدهم بشكل آمن وطوعي، منذ سقوط النظام البائد في الـ 8 من كانون الأول عام 2024.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر في الإدارة قولها: إن عمليات العودة الطوعية للسوريين من تركيا شهدت زيادة في الأشهر الماضية، مشيرةً إلى وجود تنظيم وتنسيق بين إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية وجميع المنظمات المعنية بهذا الشأن.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة أمس، أن سوريا ترحّب بالعودة التدريجية للمهجرين السوريين إلى بلداتهم، مشيراً إلى أن البلاد بدأت مرحلة التعافي عبر خطوات عملية شملت استعادة الاستقرار، وإعادة مؤسسات الدولة للعمل، وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى، إلى جانب عودة النازحين والمهجرين.