مجلس المصدّرين الأتراك: إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع سوريا

أنقرة-سانا

أكد رئيس لجنة سوريا في مجلس المصدّرين الأتراك، جلال كادو أوغلو، وجود إرادة سياسية وثقة متبادلة قوية بين تركيا وسوريا لتطوير العلاقات المشتركة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن كادو أوغلو قوله في بيان اليوم: إنّ “وزارة التجارة التركية وضعت مبادرات مهمة حيال إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية أشمل من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع سوريا سابقاً ولم تنفذ فعلياً بعد العام 2011″، مشيراً إلى توقيع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية السورية مذكرات تفاهم مع غرفتي تجارة دمشق وحلب.

ولفت كادو أوغلو إلى أن صادرات تركيا إلى سوريا ارتفعت بنسبة 49.3 بالمئة، لتتجاوز 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وسط توقعات بأن يتجاوز حجم الصادرات 2 مليار دولار مع نهاية 2025.

وأشار كادو أوغلو إلى أن معرض دمشق الدولي المزمع إقامته بين الـ 27 من آب والـ 5 من أيلول 2025، سيشهد مشاركة تركية واسعة بجناح وطني، معرباً عن ثقته بأن المعرض من شأنه أن يقدم فرصاً مهمةً لاستغلال إمكانات الاستثمار المتبادلة.

ووقعت سوريا وتركيا مؤخراً اتفاقات اقتصادية تتويجاً لزيارة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار إلى أنقرة بين الـ 4 والـ 7 من آب الجاري، والتي بحثت فرص التعاون لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وأسفرت الزيارة عن توقيع 10 مذكرات تفاهم، والإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري التركي، بما يفتح الباب أمام شراكة اقتصادية مستدامة تشمل دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية والصناعية والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق مصالح متبادلة للشعبين.