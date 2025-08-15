“صالة أنشطة” في كل مدرسة لتعزيز مهارات التلاميذ وبناء شخصيتهم

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قراراً يقضي بتخصيص غرفة أنشطة متعددة الأغراض تسمى “صالة الأنشطة” في كل مدرسة من مدارس التعليم الأساسي بهدف تعزيز المهارات العلمية واللغوية والرياضية والاجتماعية، والقيمية، وتنمية مهارات الحياة وثقافة القانون لدى التلاميذ.

وبموجب قرار الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم يتم إعداد برنامج أسبوعي للأنشطة للمرحلة المحددة، وبمعدل حصة درسية واحدة أسبوعياً.

وكلفت الوزارة مديريات الأنشطة والإشراف التربوي والتعليم ومركز تطوير المناهج التربوية بوضع خطة العمل وإعداد المناهج الإثرائية والخطة الدراسية ضمن صالات الأنشطة، ومتابعة أثر “صالة الأنشطة” على تنمية شخصية التلاميذ وسلوكهم ومهاراتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي بناء على ضرورات تطوير العملية التربوية والتعليمية وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

وكانت الوزارة حددت موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 يوم الأحد الواقع في الـ 21 من أيلول عام 2025 في جميع المدارس الرسمية والخاصة، وما في حكمها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها.