نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

الشريط الإخباري

نيوزيلندا تتغلب على لبنان وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة

2025-08-14

الرياض-سانا

تغلب منتخب نيوزيلندا على منتخب لبنان بنتيجة 90-86 نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة المقامة حالياً في السعودية.

وانتهى الربع الأول بتقدم منتخب لبنان 32-12 لكن نيوزيلندا تقدمت في الربع الثاني 18-13 والثالث 26-17، وفي الربع الرابع مالت الكفة بشكل واضح لنيوزيلندا بفارق 10 نقاط بواقع 34-24 لتنتهي المباراة بفوز نيوزيلندا.

وسيلاقي منتخب نيوزيلندا في نصف النهائي منافسه المنتخب الصيني الذي تخطى كوريا الجنوبية اليوم أيضاً في ربع النهائي بنتيجة 79-71 نقطة.

انظر ايضاً

الجلاء والوحدة يتأهلان إلى نصف نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال

حماة-سانا تأهل فريقا الجلاء والوحدة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved