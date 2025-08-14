نيوزيلندا تتغلب على لبنان وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة

الرياض-سانا

تغلب منتخب نيوزيلندا على منتخب لبنان بنتيجة 90-86 نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة المقامة حالياً في السعودية.

وانتهى الربع الأول بتقدم منتخب لبنان 32-12 لكن نيوزيلندا تقدمت في الربع الثاني 18-13 والثالث 26-17، وفي الربع الرابع مالت الكفة بشكل واضح لنيوزيلندا بفارق 10 نقاط بواقع 34-24 لتنتهي المباراة بفوز نيوزيلندا.

وسيلاقي منتخب نيوزيلندا في نصف النهائي منافسه المنتخب الصيني الذي تخطى كوريا الجنوبية اليوم أيضاً في ربع النهائي بنتيجة 79-71 نقطة.