باريس سان جيرمان يحرز لقب كأس السوبر الأوروبي

روما-سانا

توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بفوزه على توتنهام الإنكليزي بركلات الترجيح 4-3، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب فريولي في إيطاليا.

واستطاع سان جيرمان قلب تأخره بهدفين إلى تعادل في الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى 2-2 ليخوض الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الفرنسي.

وفي تفاصيل اللقاء افتتح توتنهام التسجيل عبر لاعبه الهولندي فان دي فين في الدقيقة الـ 39، وأضاف كريستيان روميرو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 48، إلا أن الفريق الفرنسي تمكّن من تقليص الفارق بهدف اللاعب الكوري لي كانغ ان في الدقيقة الـ 85، وأحرز المهاجم البرتغالي البديل غونزالو راموس هدف التعادل في الدقيقة الـ 94.

وأضاف سان جيرمان إلى خزائنه اللقب الخامس هذا الموسم بعد فوزه بلقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، وهو أول فريق فرنسي يحرز لقب كأس السوبر الأوروبي.

يشار إلى أن كأس السوبر الأوروبي يجمع الفائزَين بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.