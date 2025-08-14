مباحثات سورية أردنية حول تطوير المنطقة الحرة المشتركة

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، مع وفد أردني رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب فلاح القضاة، سبُل تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة السورية الأردنية.

وأكد بدوي خلال استقباله الوفد الأردني في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واطلع الجانبان في جولة ميدانية ضمن مرافق المعبر على آليات العمل والتسهيلات الممنوحة لحركة المسافرين والشاحنات، والإجراءات المتبعة لتسريع انسيابية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وشملت الجولة أيضاً شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، حيث قدّم مدير الشركة عرضاً شاملاً عن واقع العمل فيها، متضمناً أبرز أنشطتها، وإحصاءات الأداء بالفترة الماضية، والخطط الموضوعة لتطوير الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات.

وبحضور الجانبين انعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة في مقر الهيئة، حيث استعرض المجتمعون إحصاءات العمل خلال النصف الأول من العام الجاري، وناقشوا حزمة من المقترحات الرامية إلى زيادة حجم النشاط الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتطوير الأنظمة الرقمية بما يواكب متطلبات التجارة الحديثة، ويعزز موقع المنطقة الحرة كمركز لوجستي إقليمي يخدم البلدين.

وأكد الجانبان في ختام الزيارة، حرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة البينية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كل من سوريا والأردن.